Житель Пензы помог полицейским задержать нетрезвого водителя Происшествия

Пенза, 16 сентября 2019. PenzaNews. Житель Пензы Сергей Молоков помог полицейским задержать водителя автомобиля «Chevrolet Lanos», который вел себя неадекватно, подвергая опасности других участников дорожного движения.

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«Сначала нарушитель едва не совершил столкновение с его автомобилем, а затем при резком маневре чудом не сбил мать и ребенка, стоявших возле перекрестка», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что Сергей Молоков сориентировался в данной ситуации — он поехал за иномаркой и одновременно позвонил в полицию, передав приметы водителя, который, предположительно, был нетрезв.

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«По информации Сергея Молокова сотрудники отдельного батальона ГИБДД УМВД России по городу Пензе задержали указанный автомобиль под управлением водителя 1986 года рождения. Инспекторы выяснили, что мужчина не имел права управления транспортными средствами», — сказали в пресс-службе.

В управлении уточнили, что нарушитель находился в состоянии опьянения — освидетельствование с использованием алкотестера показало результат 1,21 мг/л.

«В отношении злоумышленника составлен материал об административном правонарушении», — добавили в УМВД.

По официальным данным, за восемь месяцев 2019 года в Пензе произошло 28 ДТП с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения. В результате данных аварий два человека погибли, еще 44 получили травмы разной степени тяжести.