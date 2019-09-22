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Названа предварительная причина трагического пожара на улице Ладожской в Пензе

09:40 | 22.09.2019 | Происшествия

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Пенза, 22 сентября 2019. PenzaNews. Неосторожное обращение с огнем при курении, по предварительным данным, стало причиной пожара в трехкомнатной квартире на первом этаже дома №37 на улице Ладожской в Пензе, в результате которого погиб мужчина 1952 года рождения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Названа предварительная причина трагического пожара на улице Ладожской в Пензе

Фото: Penza.sledcom.ru

«О пожаре в подразделение МЧС России сообщили соседи. При ликвидации возгорания в коридоре квартиры было обнаружено тело 66-летнего хозяина. По имеющейся информации, он проживал один», — пояснила собеседница агентства.

Представитель следственного управления уточнила, что очаг пожара находился в спальной комнате.

Для установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.

По факту пожара проводится доследственная проверка.

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