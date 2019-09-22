Названа предварительная причина трагического пожара на улице Ладожской в Пензе Происшествия

Пенза, 22 сентября 2019. PenzaNews. Неосторожное обращение с огнем при курении, по предварительным данным, стало причиной пожара в трехкомнатной квартире на первом этаже дома №37 на улице Ладожской в Пензе, в результате которого погиб мужчина 1952 года рождения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Фото: Penza.sledcom.ru

«О пожаре в подразделение МЧС России сообщили соседи. При ликвидации возгорания в коридоре квартиры было обнаружено тело 66-летнего хозяина. По имеющейся информации, он проживал один», — пояснила собеседница агентства.

Представитель следственного управления уточнила, что очаг пожара находился в спальной комнате.

Для установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.

По факту пожара проводится доследственная проверка.