Прокуратура обнародовала результаты проверки по факту конфликта в «Солнечной долине» Происшествия

Пенза, 23 сентября 2019. PenzaNews. Пресс-служба прокуратуры Пензенской области обнародовала результаты проверки, проведенной в связи с конфликтом между двумя воспитателями детского оздоровительного лагеря «Солнечная долина», находящегося в ведении АО «Сельская здравница», и несовершеннолетним 2004 года, который в результате получил телесные повреждения.

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«Установлено, что ночью 20 августа 2019 года в структурном подразделении ООО «Здравница» — детском оздоровительном лагере «Солнечная долина» — в корпусе №3 второго отряда воспитатель и старший воспитатель с применением физической силы стащили 14-летнего подростка с кровати по причине его нежелания выполнить их указания о необходимости лечь спать. В ходе указанных действий между женщинами и подростком возник конфликт, сопровождающийся взаимными оскорблениями и нецензурной бранью», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она отметила, что данные действия должностных лиц являются незаконными и свидетельствуют об отсутствии контроля со стороны руководства.

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«Установлено несоответствие квалификации принимавшего участие в конфликте старшего воспитателя предъявляемым законом требованиям. Для назначения на указанную должность в ООО «Здравница» у женщины отсутствовало необходимое образование и педагогический стаж работы», — добавила собеседница агентства.

Она пояснила, что в связи с этим прокурор Городищенского района Алексей Дьяконов внес в ООО «Здравница» представление об устранении нарушений, которое находится на рассмотрении.

«В отношении старшего воспитателя прокурором района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление». Оно направлено на рассмотрение мировому судье», — уточнила Светлана Артамонова.

Комментируя факт причинения телесных повреждений несовершеннолетнему, представить прокуратуры отметила, что оценка действиям педагогов будет дана по итогам проверки, которую проводят следователи.