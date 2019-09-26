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В Пензе автозак сбил пешехода

12:17 | 26.09.2019 | Происшествия

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Пенза, 26 сентября 2019. PenzaNews. Полицейский автозак сбил женщину неподалеку от следственного изолятора №1 в Пензе.

В Пензе автозак сбил пешехода. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, ДТП произошло в 9.35 около дома №35 по улице Каракозова.

«Предварительно установлено, что водитель служебного полицейского автомобиля «ГАЗ-3309», двигаясь по крайней левой полосе, вне зоны действия пешеходного перехода произвел наезд на перебегавшую проезжую часть женщину 1975 года рождения. В результате ДТП она получила телесные повреждения и была доставлена в больницу», — сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что по факту дорожно-транспортного происшествия начата проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства случившегося.

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