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В Пензенской области в ДТП с участием четырех машин пострадала женщина-пешеход

12:04 | 01.10.2019 | Происшествия

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Пенза, 1 октября 2019. PenzaNews. Женщина-пешеход 1967 года рождения пострадала в результате ДТП с участием четырех автомобилей — «ВАЗ-21124», «ВАЗ-212140», «ВАЗ-21074» и «Toyota Corolla» — в Нижнем Ломове Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В Пензенской области в ДТП с участием четырех машин пострадала женщина-пешеход. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, 30 сентября в 8.50 вблизи дома №89 на улице Сергеева произошло столкновение автомобилей «ВАЗ-21124» и «ВАЗ-212140», который в свою очередь столкнулся с иномаркой «Toyota Corolla», а та сбила женщину 1967 года рождения. После этого «ВАЗ-212140» столкнулся с автомашиной «ВАЗ-21074», — пояснили в Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что пострадавшая была доставлена в больницу.

По факту ДТП организована проверка.

Сотрудниками ГИБДД предстоит разобраться в обстоятельствах случившегося и установить степень вины каждого из водителей.

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