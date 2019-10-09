В Пензе за полдня зарегистрировано 14 ДТП — ГИБДД Происшествия

Пенза, 9 октября 2019. PenzaNews. 14 дорожно-транспортных ДТП зарегистрировано на территории Пензы в первой половине дня 9 октября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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«По каждому факту проводится проверка», — пояснили в Госавтоинспекции, отметив, что причины каждой дорожной аварии устанавливаются.

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Комментируя происшествия с пострадавшими, в отделе пропаганды уточнили, что медицинская помощь потребовалась водителю автомобиля «Lada Priora», врезавшегося в дерево на проспекте Строителей; пассажирке автомашины такой же марки, столкнувшейся с иномаркой «Mazda» на улице Челябинской; а также женщине за рулем стоявшего на улице Терновского транспортного средства «Skoda Fabia», в которое въехал «Ford Galaxy».

«В минувший вторник, 8 октября, на территории Пензы было зарегистрировано десять ДТП, в которых 12 человек получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, было зафиксировано 24 дорожно-транспортных происшествия без пострадавших, в результате которых автомобили получили механические повреждения», — привели в ведомстве данные за предыдущие сутки.

В Госавтоинспекции призвали водителей соблюдать ПДД и быть предельно внимательными на дороге, избегая резких перестроений и других небезопасных маневров.