Грузовик насмерть сбил двоих участников ДТП на трассе, двое полицейских пострадали — УМВД Происшествия

Пенза, 12 октября 2019. PenzaNews. Мужчина и женщина, попавшие в ДТП на федеральной трассе Р208 «Тамбов — Пенза» в Каменском районе Пензенской области вечером в пятницу, 11 октября, погибли в результате наезда на них грузовика во время оформления документов по факту аварии; находившиеся рядом двое сотрудников полиции получили травмы. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления МВД России.

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«11 октября в 18.30 на 217 км автодороги «Тамбов — Пенза» произошло ДТП с участием автомашин «Chevrolet Cruze» и «Opel Zafira». В результате в каменскую районную больницу с места ДТП госпитализирован один пострадавший. На место дорожно-транспортного происшествия выехала следственно-оперативная группа из числа сотрудников ОМВД России по Каменскому району для осмотра места аварии. Автомашина ГИБДД была установлена на обочине проезжей части с включенными проблесковыми маяками», — поясняется в тексте.

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В нем добавляется, что в 19.45 водитель автомобиля «КамАЗ», следовавшего в попутном направлении, допустил наезд на находившихся на проезжей части в связи с оформлением материала по факту ДТП четверых человек — двоих сотрудников ОМВД и двоих участников аварии.

«В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина 1981 года рождения и женщина 1983 года рождения от полученных травм скончались на месте. Двое сотрудников ОМВД России по Каменскому району получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в медучреждение», — уточняется в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что на место происшествия выезжало руководство УМВД России по Пензенской области.

«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося», — говорится в тексте.