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Под колесами поезда «Пенза — Нижневартовск» погиб человек

09:43 | 15.10.2019 | Происшествия

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Челябинск, 15 октября 2019. PenzaNews. 56-летний мужчина погиб под колесами пассажирского поезда «Пенза — Нижневартовск» на четвертом пути станции Аргаяш в Челябинской области вечером в минувший понедельник, 14 октября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе уральского следственного управления на транспорте СКР.

Под колесами поезда «Пенза — Нижневартовск» погиб человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что машинист приближающегося пассажирского поезда, заметив мужчину, который переходил железнодорожные пути, подал сигнал и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. В результате пострадавший получил повреждения, несовместимые с жизнью», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что по факту произошедшего организована доследственная проверка.

«Проведен осмотр места происшествия, опрошен машинист локомотивной бригады, дано поручение на получение расшифровки скоростемерной ленты», — сказали в управлении, отметив, что также приняты другие меры, направленные на выявление обстоятельств случившегося.

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