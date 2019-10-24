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Медведь напал на человека во время циркового шоу, организованного бизнесменом из Пензы

12:30 | 24.10.2019 | Происшествия

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Петрозаводск, 24 октября 2019. PenzaNews. Следственные органы СКР по Республике Карелия начали проверку в связи с появившейся в местных СМИ информацией о нападении медведя на человека во время проведения в цирке-шапито «Аншлаг» на территории Олонца мероприятия индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в Пензе.

Медведь напал на человека во время циркового шоу, организованного бизнесменом из Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, вечером 23 октября во время представления цирка медведь напал на дрессировщика. При этом в зале находилось большое количество детей, арена не имела ограждений», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

В ведомстве добавили, что, по предварительным данным, никто из зрителей не пострадал.

«Дрессировщик от медицинской помощи отказался», — уточнили в пресс-службе.

В управлении пояснили, что в ходе проверки предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также сделать вывод о наличии или отсутствии признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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