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Под Пензой фургон наехал на лежавшего пешехода, которого сбил минивэн

14:42 | 29.10.2019 | Происшествия

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Пенза, 29 октября 2019. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства гибели пешехода 1958 года рождения в результате ДТП с участием двух машин — минивэна «Mercedes-Benz Viano» и фургона «Renault Master» — на федеральной трассе М5 «Урал» в Бессоновском районе Пензенской области.

Под Пензой фургон наехал на лежавшего пешехода, которого сбил минивэн. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Трагический инцидент произошел поздно вечером в минувший понедельник, 28 октября.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону, предварительно установлено, что «Mercedes-Benz Viano» сбил человека на трассе, после чего мужчина, управлявший автомашиной «Renault Master», допустил наезд на лежавшего пешехода.

«В результате происшествия пострадавший от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП», — сказали в ведомстве.

В отделе пропаганды добавили, что по данному факту проводится проверка.

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