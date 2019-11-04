В Пензе установлена личность погибшей при пожаре в дачном доме
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Пенза, 4 ноября 2019. PenzaNews. Женщина 1962 года рождения погибла в результате пожара в дачном доме на территории садоводческого товарищества «Северная гора» в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«При первоначальном осмотре на теле женщины каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено», — отметила собеседница агентства.
Она добавила, что точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.
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«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего пожара и гибели женщины», — пояснила Татьяна Махницкая.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», сигнал о пожаре, произошедшем на территории садоводческого товарищества «Северная гора» в Пензе, поступил дежурному МЧС в 22.08 воскресенья, 3 ноября.
В результате происшествия сгорела кровля кирпичного дома площадью 40 кв. метров. Во время пожара произошло ее обрушение.
При тушении был обнаружен труп человека.