Появились новые подробности о смертельном ДТП в Бессоновке Происшествия

Пенза, 7 ноября 2019. PenzaNews. Тело пассажирки автомобиля «ВАЗ-2107», погибшей в ДТП с участием «BMW» в селе Бессоновка Пензенской области, оказалось заблокировано в салоне, и для его извлечения из транспортного средства потребовалась помощь спасателей. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте пензенского пожарно-спасательного центра.

Фото: Pozhar.pnzreg.ru

«В результате столкновения автомашин «ВАЗ-2107» и «BMW» пострадали семь человек, из которых двое — дети в возрасте 8 лет и трех месяцев», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что несовершеннолетние вместе с матерью были отправлены в больницу до прибытия спасателей на место происшествия.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 6 ноября около 18.00 произошло столкновение автомобиля «BMW» под управлением мужчины 1965 года рождения и автомашины «ВАЗ-2107», за рулем которой находился водитель 1992 года рождения.

Пассажирка «ВАЗа» 1974 года рождения от полученных травм скончалась на месте ДТП.

Обстоятельства произошедшего выясняются.