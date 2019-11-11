В Пензе выясняют обстоятельства гибели водителя на федеральной трассе Происшествия

Пенза, 11 ноября 2019. PenzaNews. Проверка организована в Пензе по факту столкновения автомобиля «ВАЗ-21102» и грузовика «МАЗ-5551», в результате которого погиб водитель легковой машины.

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«По предварительным данным, 10 ноября в 20.25 на 626 км федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» произошло столкновение автомобиля «ВАЗ-21102» под управлением мужчины 1973 года рождения и автомашины «МАЗ-5551», за рулем которой находился мужчина 1993 года рождения», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Госавтоинспекции уточнили, что водитель «ВАЗа» от полученных травм скончался на месте происшествия.

Обстоятельства случившегося выясняются.