EN
02:21:17 Вторник, 12 ноября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

При столкновении двух микроавтобусов на трассе один человек погиб, семеро пострадали

21:07 | 11.11.2019 | Происшествия

Печать

Пенза, 11 ноября 2019. PenzaNews. Один человек погиб, еще семеро получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения двух микроавтобусов «Ford Transit» и «Hyundai H-1» на федеральной трассе М5 «Урал» в Спасском районе Пензенской области вечером в понедельник, 11 ноября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

При столкновении двух микроавтобусов на трассе один человек погиб, семеро пострадали

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

«По предварительным данным, в 16.45 на 496 км федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» произошло столкновение автомобиля «Ford Transit» под управлением мужчины 1975 года рождения и автомашины «Hyundai H-1», за рулем которой находился мужчина 1983 года рождения. В результате происшествия пассажир автомобиля «Ford» от полученных травм скончался на месте. Водители транспортных средств, а также пятеро пассажиров автомашины «Hyundai H-1» получили травмы», — сказали в Госавтоинспекции.

Читайте также

В Пензенской области отмечается рост числа ДТП

В отделе пропаганды пояснили, что по факту аварии организована проверка.

В свою очередь в главном управлении МЧС России по Пензенской области уточнили, что к ликвидации последствий происшествия привлекались представители ведомства, поскольку в результате ДТП произошло возгорание — в тушении и оказании помощи пострадавшим были задействованы четыре человека личного состава и две единицы техники.

По данным управления МЧС, «Ford Transit», попавший в аварию, использовался в ритуальных целях.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области стартовал второй этап операции «Дети России» В Пензе автомобиль влетел в металлическое ограждение, пострадали два человека
В Пензенской области 12 ноября стартует проект «Плавать на здоровье» Условный срок за истязание женщины-инвалида получил житель Пензенской области
Пензенские предприятия представят свою продукцию на выставке «Мебель-2019» В Земетчино тело убитого мужчины бросили вблизи железнодорожных путей
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама