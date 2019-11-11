При столкновении двух микроавтобусов на трассе один человек погиб, семеро пострадали Происшествия

Пенза, 11 ноября 2019. PenzaNews. Один человек погиб, еще семеро получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения двух микроавтобусов «Ford Transit» и «Hyundai H-1» на федеральной трассе М5 «Урал» в Спасском районе Пензенской области вечером в понедельник, 11 ноября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

«По предварительным данным, в 16.45 на 496 км федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» произошло столкновение автомобиля «Ford Transit» под управлением мужчины 1975 года рождения и автомашины «Hyundai H-1», за рулем которой находился мужчина 1983 года рождения. В результате происшествия пассажир автомобиля «Ford» от полученных травм скончался на месте. Водители транспортных средств, а также пятеро пассажиров автомашины «Hyundai H-1» получили травмы», — сказали в Госавтоинспекции.

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В отделе пропаганды пояснили, что по факту аварии организована проверка.

В свою очередь в главном управлении МЧС России по Пензенской области уточнили, что к ликвидации последствий происшествия привлекались представители ведомства, поскольку в результате ДТП произошло возгорание — в тушении и оказании помощи пострадавшим были задействованы четыре человека личного состава и две единицы техники.

По данным управления МЧС, «Ford Transit», попавший в аварию, использовался в ритуальных целях.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются.