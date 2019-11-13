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При столкновении двух иномарок в центре Пензы пострадали пять человек

11:15 | 13.11.2019 | Происшествия

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Пенза, 13 ноября 2019. PenzaNews. Пять человек получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП с участием кроссоверов «Renault Duster» и «Hyundai ix35» на пересечении улиц Володарского и Максима Горького в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

При столкновении двух иномарок в центре Пензы пострадали пять человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предварительно установлено, что 12 ноября в 21.12 на пересечении улиц Володарского и Максима Горького произошло столкновение автомобиля «Renault Duster» под управлением женщины 1988 года рождения и автомашины «Hyundai ix35», за рулем которой находился мужчина 1989 года рождения. Пассажиры кроссовера «Hyundai» — мужчина 1982 года рождения, а также женщины 1958 и 1962 годов рождения — госпитализированы», — пояснили в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что также пострадали водитель автомобиля «Renault» и пассажир – мальчик 2007 года рождения, но госпитализация им не потребовалась.

«По факту ДТП проводится проверка», — сказали в отделе пропаганды.

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