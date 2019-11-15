В Пензе мужчина пытался поджечь дом, в котором живет многодетная семья Происшествия

Пенза, 15 ноября 2019. PenzaNews. Полицейские пресекли действия нетрезвого мужчины, пытавшегося поджечь частный дом на улице Мереняшева в Пензе, в одной из квартир которого живет семья его племянницы, а в другой — он сам.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, когда поступил сигнал о попытке поджога дома, сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы отдела полиции №4 Павел Зубарев и Александр Поляков находились на дежурстве.

«В считанные минуты наряд прибыл на место происшествия. Возле частного дома стояли мужчина и женщина, которая пояснила, что ее родственник попытался разжечь огонь в доме и находится внутри. Полицейские забежали в квартиру. Внутри среди густого дыма они увидели мужчину, который вел себя неадекватно и размахивал руками, пытаясь помешать им пройти дальше. Стражи порядка обезвредили его», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что Павел Зубарев прошел в дальнюю комнату, где хозяин разлил горючую жидкость и поджег одеяло, которое полицейский в итоге вытащил на улицу и потушил.

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«Позже женщина пояснила, что злоумышленник — ее дядя, они проживают в отдельных квартирах общего дома. В семье племянницы — трое малолетних детей. На протяжении года в квартире родственника нет электричества и газа. В день инцидента она проходила мимо двора дяди и заметила, что мужчина развел костер в опасной близости от стены жилища. Женщина попросила его потушить огонь, однако родственник повел себя неадекватно. Он схватил бутылку с надписью «Ацетон», облил жидкостью из нее ступени дома и бросил горящую спичку, а затем, когда муж племянницы пытался помешать его действиям, плеснул жидкость ему в лицо. Впоследствии бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу», — сказали в УМВД.

В пресс-службе отметили, что злоумышленник предпринял попытку поджога дома тогда, когда женщина заперла его в квартире.

По факту случившегося проводится проверка.