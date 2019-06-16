По факту поджога дома в Лопатках возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 16 июня 2019. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» возбуждено по факту поджога деревянного дома в селе Лопатки, находящемся по соседству с Чемодановкой, где ранее произошел конфликт, в результате которого был убит человек.

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«16 июня 2019 года следственным отделом ОМВД России по Бессоновскому району Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту возгорания деревянного дома, расположенного в селе Лопатки Бессоновского района по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления МВД России.

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В нем отмечается, что за данное преступление предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вечером 15 июня на улице Песочной в селе Лопатки Бессоновского района Пензенской области сгорели надворные постройки на площади 50 кв. метров и срубовой дом площадью 150 кв. метров.

По имеющейся информации, людей в момент возгорания внутри не было.

В результате случившегося никто не пострадал.