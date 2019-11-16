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В ГИБДД уточнили информацию о смертельном ДТП в Колышлейском районе

09:29 | 16.11.2019 | Происшествия

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Колышлей, 16 ноября 2019. PenzaNews. Мужчина 1969 года рождения, управлявший автомобилем «Nissan Sunny», погиб в результате ДТП с участием «КамАЗа» в Колышлейском районе Пензенской области вечером в минувшую пятницу, 15 ноября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В ГИБДД уточнили информацию о смертельном ДТП в Колышлейском районе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По предварительным данным, в 17.00 на 64 км автодороги «Тамбов — Пенза» — «Колышлей — Сердобск — Беково» произошло столкновение автомобиля «КамАЗ-5320» под управлением мужчины 1982 года рождения и иномарки «Nissan Sunny», за рулем которой находился водитель 1969 года рождения», — пояснили в Госавтоинспекции.

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В ведомстве добавили, что пассажир легковой машины 1993 года рождения госпитализирован, еще двоим — 1979 и 1990 годов рождения — помощь оказана на месте.

По факту ДТП организована проверка.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», «КамАЗ», предположительно, выезжал с поля, а иномарка следовала со стороны Сердобска в направлении Пензы. Легковую машину смяло от удара с грузовиком.

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