Прокуратура начала проверку в связи с ЧП на улице Аустрина в Пензе Происшествия

Пенза, 19 ноября 2019. PenzaNews. Прокуратура Октябрьского района Пензы начала проверку в связи с чрезвычайным происшествием на улице Аустрина, где часть дорожного полотна обрушилась вместе с машиной, в результате чего погибли два человека. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она добавила, что на место выехали представители надзорного ведомства во главе с прокурором района Алексеем Поповым.

«По итогам прокурорской проверки будут приняты необходимые меры реагирования», — сказала собеседница агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», трагический инцидент на улице Аустрина в Пензе, в результате которого погибли два человека, произошел около 9.45 во вторник, 19 ноября.

Находившийся на стоянке возле магазина автомобиль «Lada Largus» с людьми провалился под землю.

По предварительным данным, обрушение дорожного покрытия, прилегающего к проезжей части, произошло из-за размыва грунта.