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ЧП в Пензе Фотографии с места падения машины в яму с горячей водой на улице Аустрина

В МЧС назвали возраст мужчин, погибших в результате провала асфальта в Пензе

12:54 | 19.11.2019 | Происшествия

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Пенза, 19 ноября 2019. PenzaNews. Двое мужчин 1966 и 1970 годов рождения погибли в результате обрушения части дорожного полотна вместе с автомобилем «Lada Largus» на улице Аустрина в Пензе во вторник, 19 ноября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области.

В МЧС назвали возраст мужчин, погибших в результате провала асфальта в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как передает корреспондент агентства, который продолжает работать на месте чрезвычайного происшествия в микрорайоне Север, к настоящему времени тела погибших отправлены в морг для судебно-медицинского исследования и определения точной причины смерти.

Также с места трагического инцидента уехал автокран, с помощью которого ранее машина была извлечена из ямы. Вблизи нее по-прежнему работают следователи.

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