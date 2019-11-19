В МЧС назвали возраст мужчин, погибших в результате провала асфальта в Пензе Происшествия

Пенза, 19 ноября 2019. PenzaNews. Двое мужчин 1966 и 1970 годов рождения погибли в результате обрушения части дорожного полотна вместе с автомобилем «Lada Largus» на улице Аустрина в Пензе во вторник, 19 ноября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как передает корреспондент агентства, который продолжает работать на месте чрезвычайного происшествия в микрорайоне Север, к настоящему времени тела погибших отправлены в морг для судебно-медицинского исследования и определения точной причины смерти.

Также с места трагического инцидента уехал автокран, с помощью которого ранее машина была извлечена из ямы. Вблизи нее по-прежнему работают следователи.