Установлена личность женщины, насмерть сбитой в Терновке Происшествия

Пенза, 4 декабря 2019. PenzaNews. Пенсионерка 1936 года рождения погибла в результате ДТП, произошедшего на регулируемом перекрестке в микрорайоне Терновка города Пензы в среду, 4 декабря. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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В Госавтоинспекции напомнили, что трагическая авария произошла в 10.43 на пересечении улиц Терновского и Петровского.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля «МАЗ» – мужчина 1965 года рождения при возобновлении движения допустил наезд на пешехода», — пояснили в ведомстве, уточнив, что пострадавшая от полученных травм скончалась на месте ДТП.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.