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Возможной причиной трагического пожара в Кулясово названо неосторожное обращение с огнем

14:36 | 09.12.2019 | Происшествия

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Пенза, 9 декабря 2019. PenzaNews. Неосторожное обращение с огнем, по предварительным данным, стало причиной пожара в деревянном жилом доме на улице Центральной в селе Кулясово Камешкирского района Пензенской области, в результате которого погибли мужчина и женщина. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Возможной причиной трагического пожара в Кулясово названо неосторожное обращение с огнем

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

«При первоначальном осмотре погибших каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.

«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказала Татьяна Махницкая.

По данным главного управления МЧС России по Пензенской области, сигнал о пожаре частном жилом деревянном доме площадью 40 кв. метров на улице Центральной в селе Кулясово Камешкирского района поступил в 21.15 воскресенья, 8 декабря. Около полуночи было обнаружено тело погибшего мужчины, а спустя более чем три часа — женщины.

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