Пензенская прокуратура начала проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса Происшествия

Пенза, 9 декабря 2019. PenzaNews. Областная прокуратура организовала проверку по факту ДТП с участием автобуса «Земетчино — Пенза» и автомобиля «Peugeot 301», в результате которого погибла пассажирка иномарки 1987 года рождения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

«Будет дана оценка надлежащему содержанию автомобильной дороги, ее соответствию требованиям технических регламентов и других нормативных актов», — пояснила собеседница агентства.

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Она добавила, что также предстоит проверить соблюдение правил перевозки пассажиров.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 9 декабря примерно в 9.30 на 13 км автодороги «Кувак-Никольское — Вадинск — Земетчино» произошло столкновение автомобиля «Peugeot 301» под управлением женщины 1988 года рождения и двигавшегося по маршруту «Земетчино — Пенза» автобуса «ПАЗ», за рулем которого находился мужчина 1963 года рождения.

После этого иномарка улетела в кювет, где произошло возгорание машины. Пассажирка 1987 года рождения погибла. Женщина-водитель госпитализирована.