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Пензенская прокуратура начала проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса

15:13 | 09.12.2019 | Происшествия

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Пенза, 9 декабря 2019. PenzaNews. Областная прокуратура организовала проверку по факту ДТП с участием автобуса «Земетчино — Пенза» и автомобиля «Peugeot 301», в результате которого погибла пассажирка иномарки 1987 года рождения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Пензенская прокуратура начала проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

«Будет дана оценка надлежащему содержанию автомобильной дороги, ее соответствию требованиям технических регламентов и других нормативных актов», — пояснила собеседница агентства.

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Она добавила, что также предстоит проверить соблюдение правил перевозки пассажиров.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 9 декабря примерно в 9.30 на 13 км автодороги «Кувак-Никольское — Вадинск — Земетчино» произошло столкновение автомобиля «Peugeot 301» под управлением женщины 1988 года рождения и двигавшегося по маршруту «Земетчино — Пенза» автобуса «ПАЗ», за рулем которого находился мужчина 1963 года рождения.

После этого иномарка улетела в кювет, где произошло возгорание машины. Пассажирка 1987 года рождения погибла. Женщина-водитель госпитализирована.

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