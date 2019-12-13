В Минздраве прокомментировали состояние детей, попавших в ДТП под Пензой Происшествия

Пенза, 13 декабря 2019. PenzaNews. Один из пятерых школьников, доставленных в пензенскую областную детскую клиническую больницу имени Н.Ф. Филатова после ДТП в Бессоновском районе, госпитализирован с сотрясением мозга средней тяжести. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

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«Четверо детей имеют легкие ушибы и ссадины, госпитализация не требуется», — добавили в ведомстве.

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В пресс-службе пояснили, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь — этот вопрос находится на личном контроле министра здравоохранения Пензенской области Александра Никишина.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в пятницу, 13 декабря, на 7 км автодороги «Чемодановка — Васильевка» произошло столкновение двух «ГАЗелей» — грузовой и пассажирской, которая используется как школьный автобус.

Травмы различной степени тяжести получили семь человек. В пассажирской «ГАЗели» пострадали женщина и пятеро детей: девочка 2008 года рождения и мальчики 2007, 2008, 2009 и 2010 годов рождения; в грузовой — водитель, которому медпомощь была оказана на месте.