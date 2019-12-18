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Ущерб от ЧС в Пензенской области в 2019 году оценивается в 344 млн. рублей

17:10 | 18.12.2019 | Происшествия

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Пенза, 18 декабря 2019. PenzaNews. Ущерб от чрезвычайных ситуаций, произошедших в Пензенской области за период с начала 2019 года, составил более 344 млн. рублей. Об этом сообщил начальник главного управления МЧС России по региону генерал-майор внутренней службы Сергей Козлов.

Ущерб от ЧС в Пензенской области в 2019 году оценивается в 344 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В 2019 году на территории области зарегистрировано три чрезвычайные ситуации. По сравнению с 2018 годом [...] количество ЧС уменьшилось на 40%. Вместе с тем гибели людей, к сожалению, избежать не удалось. Количество погибших составило шесть человек», — сказал он в ходе учебно-методического сбора по подведению итогов деятельности территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ПТП РСЧС) за 2019 год, состоявшегося в правительстве региона в среду, 18 декабря.

Сергей Козлов добавил, что с начала года зафиксировано более 20 крупных происшествий, включая 11 техногенных пожаров, в которых погибли восемь человек; 11 ДТП, при которых смертельные травмы получили 18 граждан и были спасены 38; а также одна трагедия, связанная со сферой ЖКХ, унесшая жизни двоих пензенцев.

«Общее число пострадавших составило 66 человек: 28 человек погибли, спасены 38», — уточнил начальник ГУ МЧС России по Пензенской области.

По его словам, в 2019 году в регионе значительно возросло количество аварий на объектах водоснабжения.

Сергей Козлов напомнил, что для нормализации ситуации местными администрациями запрашивались средства из резервного фонда правительства Пензенской области, однако в ряде случаев, по его мнению, этого можно было избежать за счет проведения превентивных мероприятий.

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