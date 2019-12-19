Завершено расследование уголовного дела о ДТП на улице Глазунова в Пензе Происшествия

Пенза, 19 декабря 2019. PenzaNews. Расследование уголовного дела, возбужденного по факту произошедшего 12 марта 2019 года ДТП на улице Глазунова в Пензе, завершено. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе предварительного следствия установлено, что водитель автомобиля «Toyota Avensis» – мужчина 1992 года рождения двигался по улице Глазунова со стороны проспекта Строителей в направлении улицы Онежской и совершил наезд на несовершеннолетнего, перебегавшего проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода справа налево по ходу следования транспортного средства», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что водитель предпринял попытку избежать столкновения, совершив при этом опасный и не предусмотренный правилами дорожного движения маневр — выезд на встречную полосу, где сбил юношу.

«В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью», — уточнили в УМВД.

Читайте также

В Пензе пьяный водитель назван предполагаемым виновником ДТП, унесшего жизнь ребенка

«При медицинском освидетельствовании водителя было установлено, что в момент ДТП он находился в состоянии опьянения, так как в его организме были обнаружены барбитураты. Гражданин пояснил, что незадолго до происшествия употребил лекарственное средство от давления», — сказали в управлении, отметив, что в инструкции содержится указание на влияние данного препарата на способность сохранять концентрацию внимания за рулем.

«Водитель автомобиля «Toyota Avensis» свою вину признал полностью. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу», — резюмировали в УМВД России по Пензенской области.