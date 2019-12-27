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Появились фото с места смертельного ДТП с участием «ГАЗели» и иномарки

13:12 | 27.12.2019 | Происшествия

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Пенза, 27 декабря 2019. PenzaNews. Пассажирская «ГАЗель», столкнувшаяся с иномаркой «Kia Rio» на федеральной трассе М5 «Урал» в черте Пензы утром 27 декабря, полностью выгорела в результате ДТП. Об этом свидетельствуют кадры с места происшествия, обнародованные отделом пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Появились фото с места смертельного ДТП с участием «ГАЗели» и иномарки

Фото: УГИБДД УМВД России по Пензенской области

От транспортного средства остался лишь металлический корпус, на котором в некоторых местах проглядывает желтая краска.

Там, где были сиденья, теперь виднеются только дуги из металла.

Легковой автомобиль «Kia Rio» при аварии получил серьезные механические повреждения. У него полностью смята передняя часть.

Фото: УГИБДД УМВД России по Пензенской области

Судя по кадрам, сразу после столкновения на трассе М5 образовался затор, поскольку иномарка, попавшая в ДТП, перегородила две полосы дороги.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», утром в пятницу, 27 декабря, на федеральной трассе М5 «Урал» в Пензе неподалеку от поворота на поселок Монтажный произошло столкновение автомобиля «Kia Rio» и пассажирской «ГАЗели», которая от удара загорелась.

В результате ДТП погибли два человека — пассажирка «ГАЗели» и мужчина, управлявший автомобилем «Kia Rio». Водитель малотоннажной машины доставлен в больницу.

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