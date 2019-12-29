В Кузнецке организована доследственная проверка по факту гибели женщины и ее сына Происшествия

Кузнецк, 29 декабря 2019. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели женщины 1972 года рождения и ее сына 2008 года рождения в результате пожара, произошедшего в доме на улице Кирова в Кузнецке Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, в ночь на 29 декабря в жилом доме на улице Кирова в Кузнецке произошел пожар. О возгорании в подразделение МЧС России по Пензенской области сообщили соседи. После ликвидации пожара в доме были обнаружены тела 47-летней женщины и ее 11-летнего сына», — пояснила собеседница агентства.

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Она добавила, что в момент происшествия в жилище также находились двое мужчин, один из которых — 1970 года рождения — был доставлен в больницу, а пенсионеру 1938 года рождения госпитализация не потребовалась.

«По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за замыкания электропроводки. Точная причина пожара будет установлена в ходе проверки», — сказала Татьяна Махницкая.

По ее словам, в настоящее время следователем проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств произошедшего.