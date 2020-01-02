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По факту гибели мужчины при пожаре в Шемышейском районе организована проверка

16:00 | 02.01.2020 | Происшествия

Печать

Пенза, 2 января 2020. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти мужчины 1962 года рождения в результате пожара, который произошел в доме на улице Лесной в селе Новый Мачим Шемышейского района Пензенской области в первый день нового года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По факту гибели мужчины при пожаре в Шемышейском районе организована проверка

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«После ликвидации возгорания в доме было обнаружено тело хозяина жилища. При первоначальном осмотре каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, очаг пожара, по предварительным данным, находился в месте расположения печи.

«Возможной причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при эксплуатации печного оборудования», — пояснила Татьяна Махницкая.

Она добавила также, что в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего пожара.

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