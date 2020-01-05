В Пензенской области организована проверка по факту гибели троих человек при пожаре
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Пенза, 5 января 2020. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели троих человек в результате пожара в Каменском районе Пензенской области.
Фото: Penza.sledcom.ru
«По данным следствия, вечером 4 января в доме на улице Ивановка в селе Соболевка Каменского района произошло возгорание. После ликвидации пожара были обнаружены тела двоих мужчин 1948 и 1963 годов рождения и женщины 1940 года рождения», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.
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Она пояснила, что для установления точной причины их смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.
«При первоначальном осмотре на телах погибших каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено», — отметила собеседница агентства.
Татьяна Махницкая добавила, что к осмотру места происшествия привлечены криминалисты следственного управления.
«Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств гибели троих лиц и причины произошедшего пожара», — сказала представитель ведомства.