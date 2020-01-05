В Пензенской области названа возможная причина пожара с тремя погибшими Происшествия

Каменка, 5 января 2020. PenzaNews. Неосторожное обращение с огнем при курении, предположительно, стало причиной пожара, произошедшего в селе Соболевка Каменского района Пензенской области поздно вечером 4 января, в результате которого погибли двое мужчин и женщина. Об этом сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области Александр Ближин.

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«Предварительная причина, которую мы считаем основной — это неосторожное обращение с огнем при курении», — сказал он в ходе внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, состоявшегося в Каменке в воскресенье, 5 января.

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Александр Ближин призвал активизировать профилактическую работу с гражданами, в том числе подключив к ней настоятелей храмов, которые в период праздников много общаются с прихожанами.

В свою очередь начальник главного управления МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов потребовал сделать акцент на подворовых обходах, а также не допустить случаев гибели людей на водных объектах.

«Должна быть достаточная обеспеченность мест купания. У вас наверняка такие места есть. К сожалению, туда идут не только трезвые люди, но и люди, которые уже навеселе, и все это печально заканчивается», — цитирует Сергей Козлова пресс-служба ГУ МЧС России по региону.