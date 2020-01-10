В Пензенской области выясняют обстоятельства травмирования людей при катании на тюбинге Происшествия

Пенза, 10 января 2020. PenzaNews. Доследственные проверки организованы в Пензенской области в связи с получением гражданами травм при катании на тюбинге. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Фото: Penza.sledcom.ru

«В региональных СМИ появилась информация о получении телесных повреждений детьми и женщиной при катании на платной горке в селе Засечном Пензенского района. Со слов посетителей горки, причиной получения травм стала образовавшаяся с одной стороны от спуска с горки наледь», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что проверка проводится по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«Еще один случай травмирования ребенка зафиксирован в Никольске. По имеющейся информации, 10-летняя девочка при катании с горы на надувной «ватрушке» врезалась в дерево. Пострадавшая госпитализирована», — пояснила Татьяна Махницкая.

По ее словам, проверка организована по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность».