На дорогах Пензенской области за три дня погибли шесть человек — ГИБДД Происшествия

Пенза, 13 января 2020. PenzaNews. Шесть человек погибли на дорогах Пензенской области с 10 по 12 января. Об этом свидетельствуют данные управления ГИБДД УМВД России по региону, поступившие в ИА «PenzaNews» в понедельник, 13 января.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации Госавтоинспекции, вечером в пятницу, 10 января, на территории села Ясная Поляна Кузнецкого района автомобиль «Chevrolet Cruze» сбил двоих пешеходов. В результате происшествия мужчина 1986 года рождения скончался на месте ДТП. Пострадавшему 1976 года рождения госпитализация не потребовалась.

Аварии, произошедшие в субботу, 11 января, унесли жизни четверых человек.

В ночное время в Кузнецке на улице Дарвина машина сбила мужчину 1988 года рождения, спасти которого врачам не удалось — он умер по пути в больницу. Личность водителя в настоящее время устанавливается.

Читайте также

В Пензенской области за десять месяцев в ДТП погибли 165 человек

Вечером в Пензенском районе на трассе «Нижний Новгород — Саратов» произошло столкновение автомашин «ВАЗ-2112» и «Skoda Fabia». Пассажир отечественного автомобиля – мужчина 1974 года рождения от полученных телесных повреждений скончался на месте аварии, водитель 1974 года рождения — при доставлении в медучреждение.

Также вечером в Мокшанском районе на трассе М5 «Урал» водитель автомобиля «Lada Kalina» допустил наезд на пешехода – мужчину 1957 года рождения, который получил травмы, несовместимые с жизнью.

Еще одна трагическая авария произошла в воскресенье, 12 января, в Пензенском районе на трассе «Нижний Новгород — Саратов», где столкнулись автомобили «FAW V5» и «Mercedes». В результате происшествия погибла пассажирка автомашины «FAW V5» – женщина 1984 года рождения.

По фактам ДТП организованы проверки.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.