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Установлена личность предполагаемого виновника смертельного ДТП в Кузнецке

16:47 | 13.01.2020 | Происшествия

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Кузнецк, 13 января 2020. PenzaNews. Личность предполагаемого виновника ДТП, произошедшего на улице Дарвина в Кузнецке Пензенской области 11 января, в результате которого погиб человек, установлена. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

Установлена личность предполагаемого виновника смертельного ДТП в Кузнецке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Им оказался мужчина 1988 года рождения», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что в момент трагической аварии водитель управлял автомобилем «Skoda Kodiaq».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в субботу, 11 января, в 00.20 неподалеку от дома №52 на улице Дарвина в Кузнецке Пензенской области водитель неустановленного автомобиля допустил наезд на мужчину 1988 года рождения, который впоследствии скончался.

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