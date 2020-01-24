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По факту смерти школьника в Пензе организована проверка

15:25 | 24.01.2020 | Происшествия

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Пенза, 24 января 2020. PenzaNews. Проверка организована в Пензе по факту смерти 15-летнего ученика лицея информационных систем и технологий №73, которому стало плохо на уроке.

По факту смерти школьника в Пензе организована проверка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным судебно-медицинского исследования, его смерть носит скоропостижный характер», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что в ходе проверки следователи и криминалисты изучат данные о состоянии здоровья юноши, начиная с момента рождения.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 23 января ученику 9 класса лицея информационных систем и технологий №73 города Пензы стало плохо во время урока. Бригада скорой помощи перенесла ученика в реанимобиль, врачи боролись за его жизнь, однако спасти подростка не удалось.

По словам директора лицея Вячеслава Копешкина, смерть учащегося стала потрясением для родителей, педагогов и одноклассников, поскольку юноша не жаловался на здоровье и поводов для беспокойства не было.

Он уточнил, что учебный процесс организован в обычном режиме, при этом школьный психолог готов оказать поддержку всем, кому она потребуется, в том числе во время прощания с подростком.

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