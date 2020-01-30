В Пензенской области в ДТП на трассе погиб мужчина Происшествия

Пенза, 30 января 2020. PenzaNews. Мужчина 1984 года рождения, управлявший автомобилем «Lada Kalina», погиб в результате ДТП на федеральной трассе М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«По предварительным данным, 29 января в 18.30 произошло столкновение автомобилей «Lada Kalina», «Scania P360» с полуприцепом «Krone», «Freightliner» с полуприцепом «Schmitz» и «ВАЗ-2112». В результате происшествия водитель автомашины «Lada Kalina» скончался на месте», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что водитель фуры «Scania» 1982 года рождения был доставлен в больницу, а мужчине 2001 года рождения, управлявшему «двенадцатой», медицинская помощь оказана на месте.

Обстоятельства произошедшего выясняются. По факту ДТП организована проверка.