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Под Пензой ущерб от незаконной добычи самки лося оценили в 400 тыс. рублей

09:00 | 04.02.2020 | Происшествия

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Пенза, 4 февраля 2020. PenzaNews. Ущерб охотничьему фонду, причиненный в результате незаконной добычи самки лося в Бессоновском районе Пензенской области, составил 400 тыс. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

Под Пензой ущерб от незаконной добычи самки лося оценили в 400 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данному факту полиция проводит проверку», — пояснили в ведомстве, уточнив, что нарушение правил охоты было выявлено в минувшие выходные.

В пресс-службе напомнили, что ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира» предусматривает для граждан наказание в виде штрафа в размере до 4 тыс. рублей.

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