В Каменке работница сахзавода получила травму позвоночника Происшествия

Каменка, 5 февраля 2020. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту травмирования работницы предприятия «Атмис-сахар» в Каменке Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, днем 4 февраля в производственном цехе сахарного завода в процессе мытья полов аппаратчиком варки утфеля около оборудования произошло обрушение бетонных перекрытий. В результате женщина упала с высоты около 8 метров и получила телесные повреждения. С травмой позвоночника пострадавшая была госпитализирована в лечебное учреждение, где ей оказывается необходимая медицинская помощь», — сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что по факту нарушения требований охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, организована проверка.

Обстоятельства произошедшего выясняются.