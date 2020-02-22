Появилось видео, как человек, похожий на чиновника Беспалова, скандалит с инспекторами ДПС

Пенза, 22 февраля 2020. PenzaNews. Видеозапись, на которой запечатлен момент, как человек, похожий на заместителя председателя правительства Пензенской области Валерия Беспалова, скандалит с инспекторами ДПС, появилась в сети интернет.
Фото: стоп-кадр видеозаписи
На кадрах видно, как сотрудник полиции, сидя в патрульной машине, составляет в отношении девушки-водителя, которая была оставлена в поселке Золотаревка Пензенской области, протокол об отстранении от управления транспортным средством — автомобилем «Mitsubishi Lancer» — из-за наличия у нее признаков алкогольного опьянения.
Сначала девушка отказывается подписывать протокол, потом все же ставит свою подпись, однако когда инспектор ДПС, разъяснив права, предлагает ей измерить массовую концентрацию паров этанола в пробе выдыхаемого воздуха с помощью прибора «Alcotest 6810», она покидает автомобиль, при этом сотрудник полиции настойчиво просит ее вернуться.
В какой-то момент на видео появляется человек, похожий на зампреда пензенского правительства Валерия Беспалова, который требует от одного из инспекторов ДПС представиться, причем, когда он делает это во второй раз, то существенно повышает голос, а девушка-водитель пытается его успокоить.