Появилось видео, как человек, похожий на чиновника Беспалова, скандалит с инспекторами ДПС Происшествия

Пенза, 22 февраля 2020. PenzaNews. Видеозапись, на которой запечатлен момент, как человек, похожий на заместителя председателя правительства Пензенской области Валерия Беспалова, скандалит с инспекторами ДПС, появилась в сети интернет.

Фото: стоп-кадр видеозаписи

На кадрах видно, как сотрудник полиции, сидя в патрульной машине, составляет в отношении девушки-водителя, которая была оставлена в поселке Золотаревка Пензенской области, протокол об отстранении от управления транспортным средством — автомобилем «Mitsubishi Lancer» — из-за наличия у нее признаков алкогольного опьянения.

Сначала девушка отказывается подписывать протокол, потом все же ставит свою подпись, однако когда инспектор ДПС, разъяснив права, предлагает ей измерить массовую концентрацию паров этанола в пробе выдыхаемого воздуха с помощью прибора «Alcotest 6810», она покидает автомобиль, при этом сотрудник полиции настойчиво просит ее вернуться.

В какой-то момент на видео появляется человек, похожий на зампреда пензенского правительства Валерия Беспалова, который требует от одного из инспекторов ДПС представиться, причем, когда он делает это во второй раз, то существенно повышает голос, а девушка-водитель пытается его успокоить.

Читайте также

В Пензе прекращено уголовное дело в отношении депутата Владимира Вдонина

В ответ на происходящее сотрудники полиции рекомендуют не осложнять обстановку и отойти в сторону.

«Не надо тут пихать! В наручники и поедете в РОВД за свое поведение. Мешаете здесь сотрудникам процедуру вести, освидетельствование», — говорит инспектор ДПС, обращаясь к мужчине.

Тот в свою очередь сгибает руки в локтях, демонстрируя, что готов к тому, чтобы на него надели наручники.

«Выпил — нормально себя веди», — говорит другой сотрудник полиции.

Затем один из инспекторов ДПС предлагает девушке-водителю вновь сесть в патрульный автомобиль, чтобы не накалять обстановку.

На этом моменте видеозапись обрывается. Когда именно она была сделана, неизвестно.