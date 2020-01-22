В Пензе прекращено уголовное дело в отношении депутата Владимира Вдонина Общество

Пенза, 22 января 2020. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы прекратил уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Пензенской области, генерального директора ОАО «Маяк» Владимира Вдонина, которому вменялось совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

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«Следствием и судом установлено, что утром 30 ноября 2019 года депутат Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомашиной «Land Rover». На улице Измайлова в Пензе он был остановлен инспекторами ДПС. Подозреваемый, не являясь сотрудником прокуратуры, желая избежать привлечения к административной ответственности и задержания, предъявил полицейским заведомо поддельное удостоверение сотрудника Генеральной прокуратуры РФ», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что противоправные действия депутата были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, которые изъяли поддельное удостоверение.

По словам Татьяны Махницкой, народный избранник признал свою вину.

«В ходе следствия от подозреваемого поступило ходатайство о прекращении уголовного дела и применении к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, которое удовлетворено судом. Уголовное дело прекращено, депутату назначен судебный штраф в размере 40 тыс. рублей», — пояснила собеседница агентства.

Согласно сведениям, размещенным на сайте Железнодорожного районного суда Пензы, уголовное дело в отношении Владимира Вдонина поступило 10 января и 13-го числа было передано судье Татьяне Засориной. Первое заседание состоялось 20 января, а на следующий день было вынесено постановление о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», широкая общественность узнала об инциденте с депутатом Законодательного собрания Пензенской области Владимиром Вдониным вечером 30 ноября после того, как его задержание прокомментировал ответственный секретарь комиссии «Единой России» по этике, заместитель секретаря Генсовета партии Евгений Ревенко. По его словам, народный избранник «в пьяном виде сел за руль машины», а также «при себе имел поддельное удостоверение сотрудника Генпрокуратуры».

В тот же день было принято решение об исключении из рядов «Единой России» Владимира Вдонина, до этого входившего в состав регполитсовета.

Также он выведен из состава фракции в региональном парламенте.