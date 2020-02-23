Начата проверка по факту гибели мужчины при пожаре в Шемышейском районе Происшествия

Пенза, 23 февраля 2020. PenzaNews. Зареченский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области начал проверку по факту смерти мужчины 1959 года рождения при пожаре, который произошел в частном жилом деревянном доме на улице Лесной в селе Новый Мачим Шемышейского района в ночь на воскресенье, 23 февраля.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, по имеющейся информации, 61-летний мужчина, который после ликвидации пожара был обнаружен мертвым в доме, проживал один.

«При первоначальном осмотре на погибшем каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в настоящее время следователем проводится комплекс мероприятий, направленных на установление причины и всех обстоятельств произошедшего пожара и гибели мужчины.