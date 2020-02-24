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По факту гибели двоих человек при пожаре в Наровчатском районе начата проверка

15:33 | 24.02.2020 | Происшествия

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Пенза, 24 февраля 2020. PenzaNews. Нижнеломовский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области начал проверку по факту смерти двоих человек при пожаре, который произошел в частном одноэтажном деревянном жилом доме на улице Нагорной в селе Казенчик Наровчатского района ночью в понедельник, 24 февраля.

По факту гибели двоих человек при пожаре в Наровчатском районе начата проверка

Фото: Penza.sledcom.ru

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, в момент возгорания в жилище находилась компания из семи человек.

«Пятеро смогли выйти на улицу и принимали меры к тушению пожара и спасению двоих оставшихся в доме, однако самостоятельно найти их они не смогли из-за сильного задымления и распространения огня. После ликвидации пожара тела 37-летнего мужчины и 44-летней женщины были обнаружены в доме. 64-летний хозяин жилища госпитализирован с ожогами в лечебное учреждение», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что при первоначальном осмотре на погибших каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, очаг возгорания находился в месте расположения печи. Следователем проводится комплекс мероприятий, направленных на установление причины и всех обстоятельств произошедшего пожара и гибели двоих человек», — сказала Татьяна Махницкая.

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