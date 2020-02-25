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В одном из домов Чемодановки обнаружены мертвыми четыре человека

08:25 | 25.02.2020 | Происшествия

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Пенза, 25 февраля 2020. PenzaNews. Четыре человека обнаружены мертвыми в одном из домов в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В одном из домов Чемодановки обнаружены мертвыми четыре человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в понедельник, 24 февраля, около 22.00 в квартире, расположенной на четвертом этаже жилого дома на улице Фабричной в селе Чемодановка, были обнаружены тела двоих мужчин 1982 и 1983 года рождения. При дальнейшем обходе подъезда в квартире на пятом этаже были найдены еще двое погибших: женщина 1961 года рождения и мужчина 1994 года рождения», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что, по предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом.

По словам Татьяны Махницкой, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Представитель следственного управления пояснила, что после случившегося специалисты отключили газ в доме.

«Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — подчеркнула она.

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