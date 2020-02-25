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Прокуратура начала проверку по факту гибели четверых человек в Чемодановке

08:33 | 25.02.2020 | Происшествия

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Пенза, 25 февраля 2020. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области начала проверку по факту гибели четверых человек в одном из многоквартирных домов в селе Чемодановка. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Прокуратура начала проверку по факту гибели четверых человек в Чемодановке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В связи с обнаружением около 22.00 24 февраля 2020 года тел четверых жителей многоквартирного дома на улице Фабричной в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области, погибших, по предварительным данным, вследствие отравления угарным газом, прокуратура региона проводит проверку соблюдения законодательства при оказании коммунальных услуг, а также при эксплуатации жилищного фонда», — сказала собеседница агентства.

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Она добавила, что на место происшествия выехал прокурор Бессоновского района Никита Старкин.

«Ситуация, ход и результаты проверки взяты на личный контроль руководством прокуратуры области», — отметила Светлана Артамонова.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вечером 24 февраля в квартире на четвертом этаже жилого дома на улице Фабричной в Чемодановке были обнаружены тела двоих мужчин 1982 и 1983 года рождения.

При дальнейшем обходе подъезда в квартире на пятом этаже были найдены еще двое погибших — женщина 1961 года рождения и мужчина 1994 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

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