ДТП в Пензенской области унесло жизнь женщины Происшествия

Пенза, 25 февраля 2020. PenzaNews. Женщина 1969 года рождения погибла в результате столкновения автомобилей «ВАЗ-2115» и «Lada Vesta» на автодороге «Нижний Ломов — Наровчат» в Пензенской области во вторник, 25 февраля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«Предварительно установлено, что в 8.20 на автодороге «Нижний Ломов — Наровчат» произошло столкновение автомобиля «ВАЗ-2115» под управлением женщины 1995 года рождения и автомашины «Lada Vesta», за рулем которой находился мужчина 1980 года рождения. В результате пассажирка «пятнадцатой» от полученных травм скончалась на месте ДТП», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что травмы различной степени тяжести получили три человека: водитель автомобиля «ВАЗ-2115», находившийся в салоне мальчик 2015 года рождения, а также пассажирка второй машины – девочка 2014 года рождения, которые доставлены в медицинское учреждение.

По данному факту проводится проверка.