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В Пензе организована проверка по факту ДТП, в котором пострадали два пешехода

11:27 | 28.02.2020 | Происшествия

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Пенза, 28 февраля 2020. PenzaNews. Проверка организована по факту ДТП в центре Пензы, в результате которого пострадали два человека, в том числе ребенок. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В Пензе организована проверка по факту ДТП, в котором пострадали два пешехода. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, 27 февраля в 10.10 напротив дома №7 на улице Володарского в Пензе водитель автомобиля «Chevrolet Aveo» 1993 года рождения допустил наезд на двоих пешеходов. В результате происшествия телесные повреждения получили мальчик 2006 года рождения и мужчина 1956 года рождения», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что госпитализация пострадавшим не потребовалась.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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