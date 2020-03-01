Полиция ищет очевидцев трагического ДТП, произошедшего в Бессоновке 3 января Происшествия

Пенза, 1 марта 2020. PenzaNews. Полиция разыскивает очевидцев ДТП с участием автомобилей «Lada Priora» и «ГАЗель», произошедшего на автодороге «Пенза — Лунино» на территории села Бессоновка 3 января 2020 года, в результате которого пострадал пешеход 1957 года рождения, впоследствии скончавшийся в больнице от полученных травм.

Фото: 58.мвд.рф

«Предварительно установлено, что машины двигались в попутном направлении. Водитель автомобиля «Lada Priora» начал совершать обгон «ГАЗели» и выехал на полосу встречного движения. В этот момент водитель «ГАЗели» стал поворачивать налево, транспортные средства столкнулись. После этого «Lada Priora» выехала на обочину слева по ходу своего движения и произвела наезд на пешехода», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что факту ДТП проводится проверка, в рамках которой предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

«В связи с этим сотрудники полиции обращаются ко всем гражданам, которые могли быть очевидцами инцидента или располагают достоверной информацией по данному факту, с просьбой сообщить об этом по телефону дежурной части отдела МВД России по Бессоновскому району», — сказали в пресс-службе.