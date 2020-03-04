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В Спасском районе по факту гибели пенсионерки организована доследственная проверка

09:18 | 04.03.2020 | Происшествия

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Спасск, 4 марта 2020. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели женщины 1940 года рождения в Спасском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Спасском районе по факту гибели пенсионерки организована доследственная проверка

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, утром 2 марта в подразделение МЧС поступила информация о задымлении в доме на улице Центральной в селе Новозубово. В жилой комнате было обнаружено тело 79-летней хозяйки. По имеющейся информации, женщина проживала одна», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, при этом во время первоначального осмотра на теле обнаружены только следы термического воздействия.

«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств гибели женщины», — пояснила Татьяна Махницкая.

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