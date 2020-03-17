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В Пензе за два месяца в ДТП пострадали 18 детей

11:35 | 17.03.2020 | Происшествия

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Пенза, 17 марта 2020. PenzaNews. Восемнадцать детей получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП, произошедших в Пензе в январе и феврале 2020 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Пензе за два месяца в ДТП пострадали 18 детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С участием детей-пешеходов произошло девять ДТП, в которых 11 несовершеннолетних получили ранения. С участием детей-пассажиров зарегистрировано шесть аварий, в которых семеро несовершеннолетних получили травмы», — уточнили в Госавтоинспекции.

В ведомстве пояснили, что основная часть происшествий с участием детей-пешеходов зафиксирована во дворах и вблизи жилых домов, три аварии произошло на нерегулируемых пешеходных переходах.

«С начала марта зарегистрировано уже четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых четыре ребенка получили травмы», — сказали в отделе пропаганды.

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