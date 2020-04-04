По факту гибели троих человек при пожаре в Лунинском районе возбуждено уголовное дело Происшествия

Пенза, 4 апреля 2020. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», возбуждено по факту гибели троих человек при пожаре в Лунинском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, около 4.00 субботы, 4 апреля, в доме на улице Луговой в селе Липовка произошло возгорание. После ликвидации пожара в жилище были обнаружены тела троих человек: женщины 1965 года рождения и двоих мужчин 1977 и 1963 годов рождения», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что, по предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Причина и обстоятельства произошедшего выясняются.